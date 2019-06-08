На востоке столицы в районе Гольяново в полицейском отделении найдено тело дознавателя, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.





По предварительным данным, полицейский покончил с собой. Telegram-канал Baza утверждает, что мужчина оставил на столе прощальную записку.





Сейчас по данному факту организована проверка.