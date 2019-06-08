08.06.2019, 21:48
В Москве полицейский покончил с собой в отделении
ИА «Ореанда-Новости». На востоке столицы в районе Гольяново в полицейском отделении найдено тело дознавателя, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По предварительным данным, полицейский покончил с собой. Telegram-канал Baza утверждает, что мужчина оставил на столе прощальную записку.
Сейчас по данному факту организована проверка.
По предварительным данным, полицейский покончил с собой. Telegram-канал Baza утверждает, что мужчина оставил на столе прощальную записку.
Сейчас по данному факту организована проверка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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