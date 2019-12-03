ИА «Ореанда-Новости». Московский полицейский был ранен ножом сегодня, 3 декабря. Об этом сообщает издательство «Известия».

Инцидент произошёл в Мытищых в 13-30. Полицейский сделал замечания гражданину, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина достал нож и нанёс удар сотруднику дорожно-постовой службы. Ранение было произведено в область уха.

Нападавшего сразу же задержали. Им является М. Кузьмин. Мотивом для нанесения ранения послужило замечание.

Полицейскому была оказана необходимая помощь. Сейчас здоровью сотрудника правоохранительных органов ничего не угрожает.