03.12.2019, 15:55
В Москве полицейский получил ранение ножом
ИА «Ореанда-Новости». Московский полицейский был ранен ножом сегодня, 3 декабря. Об этом сообщает издательство «Известия».
Инцидент произошёл в Мытищых в 13-30. Полицейский сделал замечания гражданину, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина достал нож и нанёс удар сотруднику дорожно-постовой службы. Ранение было произведено в область уха.
Нападавшего сразу же задержали. Им является М. Кузьмин. Мотивом для нанесения ранения послужило замечание.
Полицейскому была оказана необходимая помощь. Сейчас здоровью сотрудника правоохранительных органов ничего не угрожает.
Инцидент произошёл в Мытищых в 13-30. Полицейский сделал замечания гражданину, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина достал нож и нанёс удар сотруднику дорожно-постовой службы. Ранение было произведено в область уха.
Нападавшего сразу же задержали. Им является М. Кузьмин. Мотивом для нанесения ранения послужило замечание.
Полицейскому была оказана необходимая помощь. Сейчас здоровью сотрудника правоохранительных органов ничего не угрожает.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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