Инцидент произошёл в Мытищых в 13-30.Ранение было произведено в область уха.Нападавшего сразу же задержали.. Мотивом для нанесения ранения послужило замечание.Полицейскому была оказана необходимая помощь. Сейчас здоровью сотрудника правоохранительных органов ничего не угрожает.