06.11.2019, 17:51
В Москве полицейский попытался съесть взятку в 10 тысяч рублей
ИА «Ореанда-Новости». В столице майор транспортной полиции при задержании за мелкую взятку попытался съесть полученные деньги, пишет ТАСС.
Отмечается, что полицейскому удалось почти полностью проглотить пятитысячную и одну тысячную купюру. Деньги он заел семечками. Однако ещё четыре купюры съесть не получилось.
В МВД начали служебную проверку инцидента, по результатам которой полицейский может быть уволен, а его руководство привлечено к дисциплинарной ответственности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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