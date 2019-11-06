ИА «Ореанда-Новости». В столице майор транспортной полиции при задержании за мелкую взятку попытался съесть полученные деньги, пишет ТАСС.



Отмечается, что полицейскому удалось почти полностью проглотить пятитысячную и одну тысячную купюру. Деньги он заел семечками. Однако ещё четыре купюры съесть не получилось.



В МВД начали служебную проверку инцидента, по результатам которой полицейский может быть уволен, а его руководство привлечено к дисциплинарной ответственности.

