22.07.2019, 21:59
В Москве полиция проверяет массовое отравление кошек
ИА «Ореанда-Новости». Правоохранительные органы в столице начали проверку сообщений жителей района «Аэропорт», которые заявили о массовом отравлении уличных кошей, пишет «МК».
Ранее жители этого района обратились в полицию с жалобой на убийство животных. Кто-то подмешал в кошачью воду лекарство от туберкулеза, что вызвало массовое отравление животных, которое привело к их смерти.
В МВД сообщили, что участковые проверяют сейчас эту информацию.
Ранее жители этого района обратились в полицию с жалобой на убийство животных. Кто-то подмешал в кошачью воду лекарство от туберкулеза, что вызвало массовое отравление животных, которое привело к их смерти.
В МВД сообщили, что участковые проверяют сейчас эту информацию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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