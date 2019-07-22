Ранее жители этого района обратились в полицию с жалобой на убийство животных. Кто-то подмешал в кошачью воду лекарство от туберкулеза, что вызвало массовое отравление животных, которое привело к их смерти.В МВД сообщили, что участковые проверяют сейчас эту информацию.