ИА «Ореанда-Новости». Старший помощник Нагатинского межрайонного прокурора и его посредник задержаны в Москве по подозрению во взятке, пишет «Интерфакс».



СКР возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)



Следствие предполагает, что помощник прокурора при участии посредника во время прокурорской проверки потребовал у бизнесмена 1,2 миллиона рублей за непривлечение того к административной ответственности за нарушение трудового и миграционного законодательства.