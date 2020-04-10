ИА «Ореанда-Новости». В столице решили повысить пособие на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, пишет «МК».



Теперь размер выплат составит 7623 рублей в месяц. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что выплаты будут перерассчитаны, начиная с января 2020 года.



Собянин добавил, что выплаты в Москве работали давно, но сейчас, исполняя указ президента, они были увеличены.



До повышения действующий размер пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях столицы составлял от 4224 до 6336 рублей.