В ближайшее время в Москве откроются новые детские сады, которые обеспечат дополнительно почти семь тысяч мест. Об этом сообщили в департаменте градостроительства Москвы. Также в Москве появится новый приют для животных, а на люках в парке «Зарядье» изобразят «фирменные» иллюстрации.

Детские сады по всей Москве

До этого сообщалось что уже к началу нового учебного года 1 сентября в столице откроются два новых детских сада, которые были построены на средства из госбюджета. Всего власти Москвы планируют построить на государственные средства три десятка новых детсадов, их вместимость составит порядка 6,9 тысячи мест.

18 из них будут находиться на территории «старой» Москвы, остальные – в Новомосковском и Троицком округах.

В столичном департаменте градостроительства отметили, что деньги, на которые возводятся здания дошкольных учреждений, идут не только из госбюджета, но и от инвесторов.

Так на частные вложения было построено ещё три детских сада, один из таких возвели возле шоссе Энтузиастов, и рассчитан он на 125 мест. Этот сад уже ввели в эксплуатацию.

Приют для животных на территории новой Москвы

Москомстройинвест сообщает, что в поселении Кленовское (территория новой Москвы) будет построен приют для животных.

Он расположится на земельном участке в два гектара, здание возведут общей площадью до десяти тысяч квадратных метров. Это решение принял Государственный земельный кадастр.

Фирменные люки в «Зарядье»

Главный архитектор города Сергей Кузнецов рассказал, что канализационные люки в парке «Зарядье» украсят изображениями животных, растений и московских звёздочек.

Со слов архитектора, это принесёт парку уникальность и хорошо впишется в его фирменный стиль. Для этого будет использован фирменный логотип – листочек и узнаваемая штриховка.