ИА «Ореанда-Новости». В Общественной наблюдательной комиссии столицы выступили с инициативой освободить из СИЗО обвиняемых в нетяжких преступлениях, чтобы сократить риск распространения коронавируса среди арестованных, пишет «Интерфакс».



Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал, что граждан можно перевести из СИЗО под домашний арест.



Он также добавил, что карантин в СИЗО пока не ввели, туда приходят адвокаты, с арестованными ведутся следственные действия, а это создаёт риск того, что коронавирус проникнет в исправительные учреждения. Вновь прибывших в СИЗО не проверяют на коронавирус. Кроме того, в изоляторах нет условий, чтобы изолировать на две недели, подчеркнул Мельников.