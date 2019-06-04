04.06.2019, 16:05
В Москве прогнозируют рекордную за 70 лет жару
ИА «Ореанда-Новости». В предстоящие выходные 8 и 9 июня температура воздуха в столице может прогреться до +33 градусов.
Таким образом, может быть побит температурный рекорд, который был установлен в 1948 году.
Отмечается также, что в период с 10 по 15 июня в Москве ожидается температура выше плюс 30 градусов. Этот период может стать самым жарким с 1998 года.
В ночное время температура воздуха будет опускаться до 18-19 градусов.
Таким образом, может быть побит температурный рекорд, который был установлен в 1948 году.
Отмечается также, что в период с 10 по 15 июня в Москве ожидается температура выше плюс 30 градусов. Этот период может стать самым жарким с 1998 года.
В ночное время температура воздуха будет опускаться до 18-19 градусов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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