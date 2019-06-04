Таким образом, может быть побит температурный рекорд, который был установлен в 1948 году.Отмечается также, что в период с 10 по 15 июня в Москве ожидается температура выше плюс 30 градусов. Этот период может стать самым жарким с 1998 года.В ночное время температура воздуха будет опускаться до 18-19 градусов.