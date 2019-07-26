Началось мероприятие в одиннадцать утра.

Самые разнообразные бургеры были предложены посетителям гастрономического события. Помимо ставших уже классическими с котлетой из говядины или свинины на фестивале встречаются и с креветками, с курицей в маринаде и соусом сальса, с необычными восточными начинками и паровыми корейскими булочками.

Организаторы фестиваля бургеров действовали по принципу «Хлеба и зрелищ!». Помимо гастрономической составляющей в рамках фестиваля состоится и концертная программа. Развлекать гостей будут такие знаменитые артисты как DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и многие другие. Музыкальная часть фестиваля «Бургерфест» длилась весь день. Попробовать бургеры можно будет до десяти вечера. Вход на мероприятие бесплатный.

Бургер (или гамбургер) появился в начале прошлого века. Само название «гамбургер» ведёт своё происхождение от немецкого города Гамбург. Из этого города многие люди иммигрировали в Америку. Родоначальником считается американский предприниматель Луи Лессинг, который первым продал котлету из говядины и листом салата, политым соусом и двумя кусками хлеба. В 20-х годах прошлого века компания американского происхождения под названием White Castle представила бургеры с разнообразной начинкой. Цена одной булочки с котлетой составляла пять центов, что сделало бургеры популярной едой среди американского населения. Причём эта цена сохранялась вплоть до 1946 года. Самым весомым конкурентом у White Castle стала сеть быстрого питания McDonald’s, которая вышла на рынок в 1940-х годах. С этого момента индустрия фаст-фуда начала активно и стремительно развиваться не только в Америке, но и в других странах.

В настоящее время во всём мире продаются десятки миллиардов бургеров каждый год.