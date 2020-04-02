02.04.2020, 11:15
В Москве произошло резкое увеличение числа инфицированных коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Число инфицированных коронавирусом жителей российской столицы за сутки резко увеличилось - до 595 человек, рассказали в оперативном штабе. Днем ранее этот показатель был в два раза меньше - двести шестьдесят семь.
Число заболевших в столице России с учётом новых сведений составило 2 475.
Всего за последние двадцать четыре часа выявлен 771 случай инфицирования коронавирусом в двадцати девяти регионах России.
Число заболевших в столице России с учётом новых сведений составило 2 475.
Всего за последние двадцать четыре часа выявлен 771 случай инфицирования коронавирусом в двадцати девяти регионах России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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