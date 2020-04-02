ИА «Ореанда-Новости».  Число инфицированных коронавирусом жителей российской столицы за сутки резко увеличилось - до 595 человек, рассказали в оперативном штабе. Днем ранее этот показатель был в два раза меньше - двести шестьдесят семь. 

Число заболевших в столице России с учётом новых сведений составило 2 475. 

Всего за последние двадцать четыре часа выявлен 771 случай инфицирования коронавирусом в двадцати девяти регионах России.