Сообщается, что в нём приняли участие около трёх тысяч человек.Митинг на Суворовской площади в Москве организовал Объединенный оргкомитет оппозиции. Участники митинга потребовали остановить строительство полигона. Кроме того, они выдвинули требование провести референдум в Архангельском области.