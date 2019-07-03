03.07.2019, 22:28
В Москве прошёл митинг против мусорного полигона в Шиесе
ИА «Ореанда-Новости». В столице состоялся митинг против строительства мусорного полигона «Шиес» в Архангельской области, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что в нём приняли участие около трёх тысяч человек.
Митинг на Суворовской площади в Москве организовал Объединенный оргкомитет оппозиции. Участники митинга потребовали остановить строительство полигона. Кроме того, они выдвинули требование провести референдум в Архангельском области.
Сообщается, что в нём приняли участие около трёх тысяч человек.
Митинг на Суворовской площади в Москве организовал Объединенный оргкомитет оппозиции. Участники митинга потребовали остановить строительство полигона. Кроме того, они выдвинули требование провести референдум в Архангельском области.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии