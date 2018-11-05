Около 5 тысяч человек в военной форме образца 1941 года маршировали сегодня по Красной площади. Кроме того, на площадь выкатили и военную технику, в том числе легендарный миномёт «Катюша», а также пушки и бронемашины.Этот день известен тем, что 77 лет назад также на Красной площади солдаты проводили осмотр боевой техники и сразу же отправлялись на фронт. Тогда парад помог поднять боевой дух, в легендарном марше приняли участие свыше 27 тысяч военных.В этом году возле Кремля состоится историко-театрализованная реконструкция тех событий. Ожидается, что на праздник придут около 12 тысяч москвичей, среди которых будут и ветераны Великой Отечественной войны.. Кроме того, после парада на Красной площади будет работать музей под открытым небом – все желающие посмотрят боевую технику тех времён.. Опрос проводил Всероссийский центр исследования общественного мнения. Около 63% россиян назвали победу в ВОВ важнейшим историческим событием. Также среди символов объединения были названы песни «День Победы» и «Катюша».Ранее Минобороны России рассекретило военные документы, связанные с Великой Отечественной войной. Министерство опубликовало бумаги, в которых упоминаются приказы Жукова, есть карта «Барбаросса», а также информация о первых боях. Архивные документы представили 22 июня в День памяти и скорби. Так, на сайте ведомства можно посмотреть директиву от 22 июня 1941 года, которую подписал сам Жуков, приказ, подписанный им же сразу после того, как объявили войну. В частности, в документе сказано, что авиация должна сбить вражеские самолёты и нанести удар по наземным войскам.



