ИА «Ореанда-Новости». Власти Москвы рассказали, когда настанет пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что пик эпидемии коронавируса придётся на ближайшие две-три недели.

Ракова призвала готовиться к трудным временам, которые настанут в ближайшее время.

Заместитель мэра также напомнила, что койки в больницах меняют профиль под лечение заразившихся коронавирусом. Однако москвичи также нуждаются в помощи и лечении проблем, возникающим по другим профилям. Поэтому нагрузка усиливается и на больницы, и на стационары.

Также Ракова поблагодарила медиков за самоотверженность и сплочённость и добавила, что число излечившихся в Москве увеличилось за сутки на 123 человека.