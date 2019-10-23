Сообщается, что машину артиста обстреляли. Рэпер рассказал, что пули прошли сквозь лобовое стекло, он не пострадал только чудом. Девушка, которая была на переднем пассажирском сидении, также не пострадала.Рэпер также сообщил, что не разглядел лиц нападавших и не знает, кто мог бы стоять за нападением. Инцидент сейчас проверяют полицейские.