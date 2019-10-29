29.10.2019, 00:03
В Москве разрешат деятельность частных СИЗО
ИА «Ореанда-Новости». В Москве могут появится первые частные СИЗО, сообщает издательство «Газета.RU».
По словам московского бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, московские предприниматели готовы к запуску проектного вида деятельности - частные СИЗО. Пилотный проект позволит улучшить условия содержания заключённых. В СИЗО нового вида будут расширенные камеры, установленный душ в каждой камере и полный штат медицинского персонала.По предварительной оценке, основными заключёнными в частных СИЗО будут бизнесмены. Они смогут позволить обеспечить себя хорошими условиями.
Некоторые эксперты отмечают, что создание частных СИЗО позволит сократить нагрузку на государственные исполнительные учреждения, так как бюджетное финансирование не позволяет полноценно содержать заключённых. Если пилотный проект покажет высокие показатели, то в Государственную думу России будет направлен соответствующий Законопроект о создании частных СИЗО в крупных городах.
По словам московского бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, московские предприниматели готовы к запуску проектного вида деятельности - частные СИЗО. Пилотный проект позволит улучшить условия содержания заключённых. В СИЗО нового вида будут расширенные камеры, установленный душ в каждой камере и полный штат медицинского персонала.По предварительной оценке, основными заключёнными в частных СИЗО будут бизнесмены. Они смогут позволить обеспечить себя хорошими условиями.
Некоторые эксперты отмечают, что создание частных СИЗО позволит сократить нагрузку на государственные исполнительные учреждения, так как бюджетное финансирование не позволяет полноценно содержать заключённых. Если пилотный проект покажет высокие показатели, то в Государственную думу России будет направлен соответствующий Законопроект о создании частных СИЗО в крупных городах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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