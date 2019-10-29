По словам московского бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, московские предприниматели готовы к запуску проектного вида деятельности - частные СИЗО. Пилотный проект позволит улучшить условия содержания заключённых. В СИЗО нового вида будут расширенные камеры, установленный душ в каждой камере и полный штат медицинского персонала.По предварительной оценке,. Они смогут позволить обеспечить себя хорошими условиями.Некоторые эксперты отмечают, что создание частных СИЗО позволит, так как бюджетное финансирование не позволяет полноценно содержать заключённых. Если пилотный проект покажет высокие показатели, то в Государственную думу России