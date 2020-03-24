ИА «Ореанда-Новости». Департамент здравоохранения столицы согласовал план лечения пациентов с лёгкой стадией коронавируса, пишет «Интерфакс».



Таких больных теперь разрешено лечить в домашних условиях. Так, если у пациента наблюдается температура меньше 38,5 градусов, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93% и дыхание свободное, то такой пациент останется дома.



Если симптомы начнут прогрессировать, то пациента заберут в больницу. Кроме того, госпитализировать будут граждан в возрасте от 65 лет даже при лёгкой форме заболевания.