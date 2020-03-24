24.03.2020, 23:33
В Москве разрешили лечить на дому пациентов с лёгким течением коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Департамент здравоохранения столицы согласовал план лечения пациентов с лёгкой стадией коронавируса, пишет «Интерфакс».
Таких больных теперь разрешено лечить в домашних условиях. Так, если у пациента наблюдается температура меньше 38,5 градусов, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93% и дыхание свободное, то такой пациент останется дома.
Если симптомы начнут прогрессировать, то пациента заберут в больницу. Кроме того, госпитализировать будут граждан в возрасте от 65 лет даже при лёгкой форме заболевания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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