ИА «Ореанда-Новости» После употребления сырого козьего молока ребёнок из Подмосковья был госпитализирован с диагнозом клещевой энцефалит. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Московской области.

Ранее СМИ писали о том, что в Московской области уже были зарегистрированы случаи заражения через употребление козьего молока. В ведомстве подтвердили, что носителем вируса является коза. Информация о пострадавших уточняется.