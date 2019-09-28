ИА «Ореанда-Новости». Театральный режиссёр Леонид Хейфец напал на фельдшера скорой помощи с ножом, пишет РИА Новости.



Сообщается, что после нападения его всё-таки увезли на машине скорой помощи. Врачей вызвали к режиссёру домой. Фельдшер попыталась измерить Хейфецу давление, но тот ударил её ножом в ногу.



Пострадавшую госпитализировали. Угрозы для её жизни нет. Инцидент проверяют сотрудники правоохранительных органов.