ИА «Ореанда-Новости». С 1 июля будущего года тарифы на ЖКХ в столице в среднем вырастут на 3,7 процента, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.



Отмечается также, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт также вырастет на 3,7% — с 18,19 до 18,86 руб. за кв. м. Плату за содержание жилья с 1 января проиндексируют на 5%.



Столичные власти подчеркнули, что все действующие льготы и иные меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохранятся в полном объёме.