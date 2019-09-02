ИА «Ореанда-Новости». В московском административном округе Зеленоград 14-летний школьник покончил с собой, пишет «Лента.ру».



Сообщается, что тело подростка нашли в лесополосе около платформы Малино. В правоохранительных органах рассказали, что восьмиклассник утром ушёл в школу как обычно. При этом признаков насилия на теле не нашли. Возбуждено уголовное дело по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК России.



Тело ребёнка нашли прохожие, его личность установили по дневнику и тетрадям. Сейчас ведётся следствие. Отмечается, что случившиеся стало полным шоком для близких подростка – предпосылок для такого поступка они не замечали.