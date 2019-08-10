10.08.2019, 10:40
В Москве штормовой ветер повалил 40 деревьев
ИА «Ореанда-Новости» По информации СМИ, из-за сильного ветра в столице упали более 40 деревьев и пострадали более 20 автомобилей. Поваленные стволы упали прямо них.
Ненастье разбушевалось в Москве вечером 8 августа. Непогода сопровождалась ливнями и порывистым ветром. До утра 10 августа в столице был объявлен «желтый» уровень опасности, а телеканалы прерывали вещание, чтобы предупредить жителей о мерах безопасности.
Как сообщил Пётр Бирюков, пострадавших нет.
Улучшение погодных условий в столице ожидается 11 августа: уменьшится количество осадков и стихнет ветер.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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