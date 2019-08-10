ИА «Ореанда-Новости» По информации СМИ, из-за сильного ветра в столице упали более 40 деревьев и пострадали более 20 автомобилей. Поваленные стволы упали прямо них.

Ненастье разбушевалось в Москве вечером 8 августа. Непогода сопровождалась ливнями и порывистым ветром. До утра 10 августа в столице был объявлен «желтый» уровень опасности, а телеканалы прерывали вещание, чтобы предупредить жителей о мерах безопасности.

Как сообщил Пётр Бирюков, пострадавших нет.

Улучшение погодных условий в столице ожидается 11 августа: уменьшится количество осадков и стихнет ветер.