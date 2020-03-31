ИА «Ореанда-Новости». В столице РФ снизился уровень заболеваемости гриппов и ОРВИ. Данный показатель падает уже на протяжении семи недель, заявили в Роспотребнадзоре.

Ведомство сообщило, что сейчас эпидемиологическая ситуация в столице России спокойная. В среднем каждую неделю количество больных сокращается на 7 тысяч человек.

Показатели во всех возрастных группах ниже эпидемиологических пороговых значений. Всего по населению процент заболевших составил всего 39,2%. Доля детей среди тех, кто заболел, достигла 63,1%.

В январе ведомство заявило, что единственный способ защитить себя от гриппа и простуды – вакцинация. При отсутствии возможности её пройти нужно оптимизировать режим труда и отдыха, сбалансировать режим питания, включив в него овощи и фрукты, а также добавить физические упражнения.