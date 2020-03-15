ИА «Ореанда-Новости». Более тонны красной икры суммой свыше трёх миллионов рублей украли со склада в Москве.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Москве, со столичного склада в одном из производственных районов было украдено более тонны игры киты и горбуши. Сумма материального ущерба составила три миллиона рублей. Инцидент произошёл на территории Печатников.

Запасы некоммерческой организации неизвестные сократили на более 60 килограммов игры горбуши и одну тонну 300 килограммов икры киты.

Информации о возможных подозреваемых и других деталях расследования пока неизвестно. Владельцы склада ситуацию не комментируют.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».Проводятся оперативно-следственные мероприятия, поиск и допрос свидетелей.