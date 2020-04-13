ИА «Ореанда-Новости». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 14 апреля в столице запустят популяционное тестирование на антитела к коронавирусу, пишет «МК».



Таким образом, новое тестирование покажет у какого количества людей есть иммунитет к инфекции.



По последним данным, в России коронавирусом заразились более 18 тысяч человек. Больше всего инфицированных в Москве и Петербурге.