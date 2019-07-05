ИА «Ореанда-Новости» С 2010 года в Москве на 21,3% сократились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом говорится на сайт мэра города.

Причиной этого стало то, что столичная энергетика отказалась от использования угля, в том числе в качестве топлива. Автомобили являются основной причиной, негативно влияющей на экологию, объём выбросов от них составляет около 90%. При этом за последнее десятилетие количество автомобильных выбросов снизилось на 21,8%.

Кроме этого, в Москве впервые в России запретили продажу топлива, которое не отвечает экологическим стандартам Евро-5.