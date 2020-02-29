ИА «Ореанда-Новости» . Очередные анонимные звонки об угрозе взрывов поступили в полицию российской столицы днём 29 февраля. Об этом изданию «Интерфакс» сообщил информированный источник из столичных правоохранительных органов.

В московскую полицию поступили звонки с анонимными сообщениями о «минировании» зданий двух международных аэропортов и семи железнодорожных вокзалов. По словам звонившего, бомбы были заложены в терминалах Внуково и Домодедово, а также в строениях вокзалов Ярославский, Казанский, Ленинградский, Павелецкий, Белорусский, Савеловский и Курский.

Местные правоохранительные органы пока что официально не подтвердили информацию о минировании и предстоящих проверочных мероприятиях.