ИА «Ореанда-Новости». В столичном главке полиции рассказали о том, что начали проверку после жалоб сотрудниц по району Щукино на домогательства со стороны начальства, пишет «Интерфакс».



Однако другие подробности инцидента не сообщаются.



Ранее СМИ писали о том, что несколько сотрудниц ОМВД «Щукино» подали жалобы о домогательствах на одного из своих начальников. Отмечается, что одна из женщин в качестве доказательства привела переписку с начальником.