ИА «Ореанда-Новости» Столичные спасатели и врачи на протяжении четырёх часов оказывали помощь трёхлетней девочке, которая засунула пальцы в сливное отверстие в ванной. Об инциденте пишет «МК».

Отмечается, что ребёнок купался под присмотром матери, однако она сразу не обратила внимание, что пальцы дочери застряли в сливе.

На место происшествия прибыли спасатели и медики, операция по спасению девочки длилась четыре часа. За это время пальцы ребёнка сильно опухли, поэтому срезать сливное кольцо пришлось уже в больнице. После операции ребёнок чествует себя хорошо.