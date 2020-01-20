ИА «Ореанда-Новости». В столице 68-летний мужчина попал в больницу после того, как случайно проглотил рыболовный крючок, пишет «МК».



Выяснилось, что племянник мужчины уронил крючок в корзину с продуктами, которая стояла на балконе. Мужчина не заметил крючок и съел его вместе с редисом.



Врачам удалось достать крючок, пенсионер сутки пробыл под наблюдением хирургов. Сейчас его уже выписали, состояние врачи оценили как удовлетворительное.