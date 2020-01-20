20.01.2020, 16:19
В Москве спасли мужчину, который проглотил рыболовный крючок
ИА «Ореанда-Новости». В столице 68-летний мужчина попал в больницу после того, как случайно проглотил рыболовный крючок, пишет «МК».
Выяснилось, что племянник мужчины уронил крючок в корзину с продуктами, которая стояла на балконе. Мужчина не заметил крючок и съел его вместе с редисом.
Врачам удалось достать крючок, пенсионер сутки пробыл под наблюдением хирургов. Сейчас его уже выписали, состояние врачи оценили как удовлетворительное.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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