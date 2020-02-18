18.02.2020, 21:31
В Москве стали продавать гробы для кошек
ИА «Ореанда-Новости». В Москве один из магазинов открыл предзаказ на гробы для кошек, пишет «Лента.ру».
В продаже пока есть только одна модель - «Кошклассика». В описании сказано, что гроб сделан из биоразлагаемого материала и покрыт маслом с добавлением воска.
На крышке изделия изображён кот с крыльями. Цена изделия не указывается.
В продаже пока есть только одна модель - «Кошклассика». В описании сказано, что гроб сделан из биоразлагаемого материала и покрыт маслом с добавлением воска.
На крышке изделия изображён кот с крыльями. Цена изделия не указывается.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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