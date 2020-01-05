05.01.2020, 20:56
В Москве стартовал «Ёлочный круговорот»
ИА «Ореанда-Новости». В Москве стартовала ежегодная акция «Ёлочный круговорот» сегодня, 5 декабря. До конца февраля 2020 года по Москве будут работать около 380 точек приёма ёлок и сосен.
Московский Департамент природопользования и охраны окружающей среды проводит «Ёлочные круговороты» начиная с 2016 года. Сотрудники Департамента напоминают, что вместо выбрасывания новогодних ёлок в обычный мусорный контейнер, их лучше отнести в специальные пункты утилизации. Оттуда хвойные деревья будут отвезены на заводы по переработке древесины. Ёлки переработают в щепу, которую можно будет использовать в вольерах и для благоустройства московских улиц.
Список пунктов утилизации размещён на сайте московского Департамента природопользования.
Московский Департамент природопользования и охраны окружающей среды проводит «Ёлочные круговороты» начиная с 2016 года. Сотрудники Департамента напоминают, что вместо выбрасывания новогодних ёлок в обычный мусорный контейнер, их лучше отнести в специальные пункты утилизации. Оттуда хвойные деревья будут отвезены на заводы по переработке древесины. Ёлки переработают в щепу, которую можно будет использовать в вольерах и для благоустройства московских улиц.
Список пунктов утилизации размещён на сайте московского Департамента природопользования.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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