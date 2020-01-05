



Московский Департамент природопользования и охраны окружающей среды проводит «Ёлочные круговороты» начиная с 2016 года. Сотрудники Департамента напоминают, что вместо выбрасывания новогодних ёлок в обычный мусорный контейнер, их лучше отнести в специальные пункты утилизации. Оттуда хвойные деревья будут отвезены на заводы по переработке древесины. Ёлки переработают в щепу, которую можно будет использовать в вольерах и для благоустройства московских улиц.