ИА «Ореанда-Новости». В российской столице стоматологи будут выезжать на дом к пациентам с коронавирусом, а также к людям, которые находятся на самоизоляции, на карантине или с подозрением на вирус, пишет «Коммерсант».



Сообщается, что сейчас формируются бригады, в которую попадут терапевт и хирург. Заявки на приезд стоматолога можно будет подать с 27 марта. Бригады будут ездить по вызовам с восьми утра до восьми вечера.



Сейчас все стоматологии Москвы оказывают только неотложную помощь — принимают пациентов с острой болью.