ИА «Ореанда-Новости». Таганский суд столицы решил на два месяца арестовать Мурата Сабанова, которого обвиняют в серийных отравлениях москвичей.



Отмечается, что Сабанов свою вину признал частично. При этом он просил не арестовывать его, пояснив, что не собирается скрываться от следствия.



По данным правоохранителей, от его действий могли пострадать около 10 человек, а ущерб составляет порядка 140 тысяч рублей.



Напомним, преступник в центре Москвы угощал людей газировкой, в которой было растворено психотропное вещество. После того, как люди теряли сознание, он их грабил.