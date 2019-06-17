17.06.2019, 19:21
В Москве таксист пообещал жениться на пассажирке, которую изнасиловал
ИА «Ореанда-Новости». Водитель изнасиловал пассажирку, которая вызвала такси около метро «Каширская» в Москве.
Сообщается, что сначала водитель разговорил девушку, а потом приехал в безлюдное место и изнасиловал. Однако потом он сказал девушке, что женится на ней и оставил свой номер телефона.
Кроме того, водитель пришёл домой к пассажирке, где познакомился с её матерью, рассказав о своих намерениях жениться. Но после визита он пропал, поэтому девушки решила написать заявление в полицию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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