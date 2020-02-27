27.02.2020, 13:50
В Москве таксист спас из горящего автомобиля трёх человек
ИА «Ореанда-Новости». В Москве таксисту удалось вытащить из горящей машины трёх человек, рассказывает РЕН ТВ.
ДТП произошло на юге Москвы. Недалеко от Чертановского проезда автомобиль въехал в стену тоннеля. Машина загорелась. Пассажиров и водителя загоревшегося автомобиля бросился спасать таксист, обогнавший за несколько секунд до аварии эту машину.
Очевидцы рассказывают, что после столкновения прогремел взрыв. Пострадавшие с тяжёлыми травмами находятся в медицинском учреждении. Как уведомил друг виновника происшествия, недавно он ехал в этом автомобиле и заметил, что у машины плохо работают тормоза.
ДТП произошло на юге Москвы. Недалеко от Чертановского проезда автомобиль въехал в стену тоннеля. Машина загорелась. Пассажиров и водителя загоревшегося автомобиля бросился спасать таксист, обогнавший за несколько секунд до аварии эту машину.
Очевидцы рассказывают, что после столкновения прогремел взрыв. Пострадавшие с тяжёлыми травмами находятся в медицинском учреждении. Как уведомил друг виновника происшествия, недавно он ехал в этом автомобиле и заметил, что у машины плохо работают тормоза.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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