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ДТП произошло на юге Москвы.. Пассажиров и водителя загоревшегося автомобиля бросился спасать таксист, обогнавший за несколько секунд до аварии эту машину.Очевидцы рассказывают, что. Пострадавшие с тяжёлыми травмами находятся в медицинском учреждении. Как уведомил друг виновника происшествия, недавно он ехал в этом автомобиле и заметил, что у машины плохо работают тормоза.