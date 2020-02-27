ИА «Ореанда-Новости»В Москве таксисту удалось вытащить из горящей машины трёх человек, рассказывает РЕН ТВ. 

ДТП произошло на юге Москвы. Недалеко от Чертановского проезда автомобиль въехал в стену тоннеля. Машина загорелась. Пассажиров и водителя загоревшегося автомобиля бросился спасать таксист, обогнавший за несколько секунд до аварии эту машину. 

Очевидцы рассказывают, что после столкновения прогремел взрыв. Пострадавшие с тяжёлыми травмами находятся в медицинском учреждении. Как уведомил друг виновника происшествия, недавно он ехал в этом автомобиле и заметил, что у машины плохо работают тормоза.