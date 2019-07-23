ИА «Ореанда-Новости». В российской столице прошёл второй этап проверки системы электронного голосования, который был опробован на выборах в Мосгордуму. Тестовое голосование началось в 8 часов утра и закончилось в 20:00.

Количество участников тестового формата электронного голосования перед выборами в Мосгордуму составила почти 80%. Об этом сообщает заместитель руководителя московского департамента информационных технологий Артём Костырк.

В рамках данного мероприятия почти треть его участников проголосовали за то, чтобы бездомных животных помещали в приюты. Об этом сообщил в своём канале Telegram глава общественного штаба по наблюдению и наблюдению за выборами заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Ранее хакерам предлагалось попытаться взломать систему за вознаграждение в 1,5 миллиона рублей, но на данном этапе для голосования предоставляются только граждане, поэтому атаки не планируются.

При первом тестировании, которое проводили студенты, они обнаружили сбои, они уже были исправлены. А потом были и хакерские атаки.