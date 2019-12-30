Происшествие произошло сегодня, 30 декабря, ориентировочно в 20-30 по МСК. Информацию подтвердила пресс-служба «Мосгортранс». Трамвай столкнулся с КАМАЗом, после чего врезался в уличный столб.По предварительной информации виновен водитель грузового автомобиля, так как нарушил правила дорожного движения, не пропустив городской транспорт.