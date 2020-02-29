29.02.2020, 08:44
В Москве три человека погибли от ожогов сухим льдом в бассейне
ИА «Ореанда-Новости». Инцидент со смертельным исходом произошёл в российской столице в одном из банных клубов на Коломенском проезде. Во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко, гости и муж девушки получили сильные химические ожоги.
Правоохранительные органы сообщили о смерти двух пострадавших. Чуть позже число жертв данного инцидент возросло до трёх: в реанимации от полученных травм скончался супруг Диденко. Об этом сообщило издание АГН «Москва». Ещё семеро пострадавших находится в больнице.Трагедия произошла после того, как в бассейн бани на вечеринке высыпали 25 килограммов сухого льда. По данному факту столичные следователи уже завели уголовное дело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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