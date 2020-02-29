ИА «Ореанда-Новости» . Инцидент со смертельным исходом произошёл в российской столице в одном из банных клубов на Коломенском проезде. Во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко, гости и муж девушки получили сильные химические ожоги.

Правоохранительные органы сообщили о смерти двух пострадавших. Чуть позже число жертв данного инцидент возросло до трёх: в реанимации от полученных травм скончался супруг Диденко. Об этом сообщило издание АГН «Москва». Ещё семеро пострадавших находится в больнице.

Трагедия произошла после того, как в бассейн бани на вечеринке высыпали 25 килограммов сухого льда. По данному факту столичные следователи уже завели уголовное дело.