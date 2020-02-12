ИА «Ореанда-Новости». В Москве мошенник украл более 1,5 миллионов рублей со счёта женщины, представившись работников банка, пишет РИА Новости.



Злоумышленник позвонил женщине и заявил, что работает в банке. Он обманов выяснил данные счёта и смог вывести с него 23,4 тысячи евро. Возбуждено уголовное дело.



Эксперты напомнили, что нельзя называть полные реквизиты карт, пин-код и одноразовые пароли по телефону, даже тем, кто представляется работниками банка.