12.02.2020, 19:22
В Москве у женщины украли 1,5 млн рублей после «звонка из банка»
ИА «Ореанда-Новости». В Москве мошенник украл более 1,5 миллионов рублей со счёта женщины, представившись работников банка, пишет РИА Новости.
Злоумышленник позвонил женщине и заявил, что работает в банке. Он обманов выяснил данные счёта и смог вывести с него 23,4 тысячи евро. Возбуждено уголовное дело.
Эксперты напомнили, что нельзя называть полные реквизиты карт, пин-код и одноразовые пароли по телефону, даже тем, кто представляется работниками банка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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