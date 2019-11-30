ИА «Ореанда-Новости». В столице около здания Минздрава началась серия одиночных пикетов против проведения оптимизации в медучреждениях и сокращения врачей в больницах, пишет «Интерфакс».



Организатором акции выступил профсоюз медицинских работников «Альянс врачей». Митингующие держат в руках плакаты с требованиями остановить оптимизацию в медучреждениях, вернуть на работу уволенных врачей, повысить зарплату медперсоналу и сохранить доступную медицину.



Отмечается, что такие пикеты проходят и в других городах: Санкт-Петербурге, Сочи, Перми, Оренбурге, Новгородской области, Ярославле, Екатеринбурге, Хабаровске.