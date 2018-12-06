ИА «Ореанда-Новости». Старшеклассник одной из московских школ пришёл на уроки с холодным оружием. Он угрожал ножом учителям и ученикам, а также заявлял, что может убить себя. По предварительным данным, причиной поступка подростка могла стать плохая отметка. Всех эвакуировали, ребенка удалось изолировать, никто не пострадал, его передали психологам.



Инцидент произошёл 4 декабря в школе № 1359 на юго-востоке столицы в районе Выхино-Жулебино. Десятиклассник пригрозил ученикам и преподавателям ножом, который принёс собой в образовательное учреждение. Он также заявил, что может нанести вред себе.

В результате около 560 человек (ученики и преподаватели) были эвакуированы из здания, сообщили в правоохранительных органах Москвы.

Изолировать старшеклассника в одном из кабинетов помог охранник школы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, медики, психологи. Была вызвана мать подростка. С ним велись переговоры. По итогу парня удалось успокоить. Школьника передали врачам и психологам. Эту информацию подтвердил мэр на своей странице в социальной сети.

– Был изолирован. Никакой угрозы для окружающих не представляет, – написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter. Он добавил, что сейчас с ребенком работают психологи и полиция.

Предполагаемой причиной поступка считают полученную школьником плохую оценку. Ребёнка зовут Даниил Г.





3 декабря стало известно, что из школы под Волгоградом уволили директора после того, как один из учеников принёс с собой на занятия канистру с бензином, топор и ножи.

Это случилось в Краснянске. Ученик восьмого класса принёс опасные предметы и горючую жидкость в сельскую школу, а когда учительницу изъяла всё это у него, школьник проглотил неизвестное вещество и с отравлением был госпитализирован, на следующий день был выписан. После этого Следственный комитет начал проверку. А директора было решено отстранить от должности. В сельской школе установили тревожную кнопку.

В мае выпускник школы в Забайкалье напал с ножом на директора учреждения, за то, что тот написал ему плохую характеристику. После нападения мужчину увезли в реанимацию в тяжёлом состоянии.