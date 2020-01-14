Смертельный инцидент произошёл вчера, 13 января. Журналист был найден мёртвым на асфальте возле дома по улице Кедрова, в котором он проживал, примерно в 21-40 по МСК. Его тело обнаружила соседка.По информации, опубликованной на канале «112», днём журналист вызывал скорую помощь. Он жаловался на спутанность сознания и сильную усталость. Медперсонал дал Антонио Санчесу успокоительные средства.