14.01.2020, 13:22
В Москве умер испанский журналист
ИА «Ореанда-Новости». В Москве умер испанский журналист Антонио Мануэль Санчес, сообщает издательство «ТАСС».
Смертельный инцидент произошёл вчера, 13 января. Журналист был найден мёртвым на асфальте возле дома по улице Кедрова, в котором он проживал, примерно в 21-40 по МСК. Его тело обнаружила соседка.
По информации, опубликованной на канале «112», днём журналист вызывал скорую помощь. Он жаловался на спутанность сознания и сильную усталость. Медперсонал дал Антонио Санчесу успокоительные средства.
По следственным данным, испанский журналист скончался от полученных в результате падения травм. Полицейские не нашли в квартире Антонио Санчеса следов борьбы или предсмертной записки. Предполагается, что он совершил суицид, выпрыгнув из окна 8 этажа.
Смертельный инцидент произошёл вчера, 13 января. Журналист был найден мёртвым на асфальте возле дома по улице Кедрова, в котором он проживал, примерно в 21-40 по МСК. Его тело обнаружила соседка.
По информации, опубликованной на канале «112», днём журналист вызывал скорую помощь. Он жаловался на спутанность сознания и сильную усталость. Медперсонал дал Антонио Санчесу успокоительные средства.
По следственным данным, испанский журналист скончался от полученных в результате падения травм. Полицейские не нашли в квартире Антонио Санчеса следов борьбы или предсмертной записки. Предполагается, что он совершил суицид, выпрыгнув из окна 8 этажа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии