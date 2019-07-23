ИА «Ореанда-Новости»У скончавшейся женщины во время отпевания в храме из носа пошла кровь, пишут «Известия».

Отмечается, что родственники покойной были в шоке от произошедшего. Кровотечение никак не могли остановить, поэтому священник прервал обряд и потребовал вызвать скорую помощь, предположив, что женщина находится в летаргическом сне.

Приехавшие врачи всё же констатировали смерть. При этом в церкви рассказали, что такое уже бывало. По некоторым предположениям, кровотечение могло вызвать то, что тело перекладывают