ИА «Ореанда-Новости». У скончавшейся женщины во время отпевания в храме из носа пошла кровь, пишут «Известия».



Отмечается, что родственники покойной были в шоке от произошедшего. Кровотечение никак не могли остановить, поэтому священник прервал обряд и потребовал вызвать скорую помощь, предположив, что женщина находится в летаргическом сне.



Приехавшие врачи всё же констатировали смерть. При этом в церкви рассказали, что такое уже бывало. По некоторым предположениям, кровотечение могло вызвать то, что тело перекладывают