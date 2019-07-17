Соответственно, возрос и спрос на сотрудников, занимающихся в области логистики.

По сравнению с первым полугодием прошлого года объём вышеперечисленных сделок возрос в аналогичном периоде текущего года на одну треть. В количественном соотношении общая площадь арендуемых или купленных помещений составила 854 тысячи квадратных метра. Наибольшую заинтересованность в складских помещениях города Москвы выразили логистические компании. С 2018 года их доля в общем количестве сделок увеличилась с четырнадцати до тридцати одного процента. Такую активность не наблюдали эксперты с 2007 года. Стоит отметить, что более сорока процентов на рынке складских помещений заняты ритейлерами.

По информации, предоставленной руководителем отдела складских и индустриальных помещений компании JLL Евгением Бумагиным, возросшую популярность в столичных складах среди крупнейших российских ритейлеров специалисты видят в том, что многие из торговых сетей начали открывать собственные интернет-магазины. Поэтому логистическая структура вынуждена подчиняться и трансформироваться под новые условия для заказов потребителей, выполненных через интернет. Среди крупных ритейлеров наблюдается острая конкуренция, поэтому такие механизмы как скорость оформления и сборки заказа или выверенный алгоритм возврата товаров покупателю должны быть отточены до совершенства. Все эти тенденции не могли не привести к изменению в сфере логистики – операторы этого направления активно развивают процессы фулфилмента, а интернет-магазины занимаются доставкой товаров самостоятельно, заключил Евгений Бумагин.