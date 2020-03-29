ИА «Ореанда-Новости». Выход из дома в Москве в ближайшие дни будет разрешён по специальным пропускам. Об этом заявил Сергей Собянин на своём официальном сайте.

Так, в столице России будут проведены технические и организационные мероприятия. После этого в городе начнёт действовать пропускная система. Власти разрешат выходить из дома лишь тем, у кого на руках будут спецпропуски, выданные в установленном правительством Москвы порядке.

Ранее сообщалось о том, что столичные власти приняли ограничительные меры, которые ужесточают режим самоизоляции. Так, жителей Москвы обязали не выходить из своих домов. Покинуть квартиру можно будет только в случае необходимости неотложной медицинской помощи, для выгула домашних животных, похода в магазин или аптеку.





