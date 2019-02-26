ИА «Ореанда-Новости». 26 февраля в Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца. Страшная находка обнаружилась на юго-западе столицы на бульваре Дмитрия Донского во дворе многоквартирного жилого дома, пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

По данным издания, сейчас на месте работают следователи и выясняют все обстоятельства случившегося, однако по предварительным данным, тело новорожденного выбросили в мусор после выкидыша, который случился у женщины, когда она была дома.

Информацию о найденном в мусорном контейнере плоде недоношенного младенца подтвердила представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова. Со слов Ивановой, следователи проводят доследственную проверку, пока уголовное дело не заводили.

29 января в Махачкале в водоёме нашли тело двухмесячного ребёнка, было заведено уголовное дело по статье «убийство». Тело было найдено в канале для водообеспечения имени Октябрьской Революции, чтобы установить причину смерти, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность ребёнка, а также его матери устанавливают сотрудники полиции совместно со следователями.

22 февраля в Подмосковье мать оставила шестилетнего сына одного в лесопарке «Лосиный остров». Мальчик всю ночь бродил по лесу, утром вышел к автозаправке, где его нашли водители. Женщина утверждает, что сын потерялся вечером. По данным СК, ребёнок поведал другую историю. По информации СМИ, ребёнок рассказал, что мать одела ему на голову мешок, привязала к дереву и ушла, но он смог освободиться. Женщина арестована, ей предъявили обвинения в покушении на убийство. Его передадут под опеку бабушки.

В Хакасии бабушка и дедушка сожгли младенца в печи. Убийство произошло 29 января в деревне Харой Таштыпского района. Вопиющий случай произошёл в Санкт-Петербурге, где мать довела до истощения ребёнка и тот умер от голода, мальчику не было двух лет.

Защитники по правам детей обеспокоены системой поддержки семьи и считают, что она нуждается в совершенствовании.