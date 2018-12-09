ИА "Ореанда-Новости". В Москве 8 декабря в возрасте 91 года в клинической больнице №5 скончалась глава Московской хельсинской группы правозащитница Людмила Алексеева. В связи с её смертью телеграмму направил президент России Владимир Путин, в которой отмечается, что глава государства "высоко ценил её вклад в становление гражданского общества". Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд, также выразивший соболезнования в связи с кончиной правозащитницы, назвал её «мировым матриархом правозащитников, великой русской и великим европейцем».

Людмила Алексеева, урождённая Славинская, родилась 20 июля 1927 года в Евпатории в семье работника Центрального союза потребительских обществ и кандидата физико-математических наук, преподавателя Московского высшего технического училища им. Н. Э. Баумана.

В 1950 году Алексеева окончила исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 1956 году - аспирантуру Московского экономико-статистического института по специальности "история КПСС". После окончания вуза работала преподавателем истории в ремесленном училище в Москве, совмещая работу с внештатным лекторством в московском обкоме ВЛКСМ.

В годы учебы в вузе вступила в ряды Коммунистической партии Советского Союза, спустя 15 лет её исключили за участие в диссидентском движении: в 1966 году Алексеева выступила в защиту писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которые были осуждены за публикацию своих книг за рубежом, несмотря на запрет их работ в СССР. С того же периода стала оказывать материальную помощь политическим заключённым и их семьям.

В 1968 - 1972 годах работала машинисткой первого в СССР правозащитного бюллетеня "Хроника текущих событий". Подрабатывала при этом перепечаткой произведений, распространявшихся в самиздате, за что многократно подвергалась обыскам и допросам со стороны советских спецслужб. Два года спустя в 1974 году Алексеева получила предостережение по указу Президиума Верховного Совета СССР за "систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений".

В 1976 году стала одним из основателей правозащитной организации "Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР" (кратко - Московская хельсинская группа) вместе с Юрием Орловым, Еленой Боннэр, Петром Григоренко, Анатолием Щаранским и др. Группа была организована после подписания в Хельсинки в 1975 году главами 35 стран, в том числе СССР, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Документ декларировал уважение прав человека и основных гражданских свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений. Активисты МХГ ставили своей целью привлечение мирового внимания к нарушениям в СССР основных положений Хельсинкских соглашений.

Спустя год, в 1977-м, Алексеева эмигрировала в США и вернулась в Россию только в 1993 году. В период эмиграции вела программы на радиостанциях "Свобода" и "Голос Америки". Печаталась в русскоязычной эмигрантской периодике, а также в английской и американской прессе. Занималась консультированием правозащитных организаций.

В 1994 году получила российское гражданство после возвращения в Россию, где с мая 1996 года до конца своих дней работала председателем региональной общественной организации "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений". Главными задачами МХГ стали сбор, обобщение и анализ информации о нарушениях прав человека и правовой обстановке и доведение этих сведений до руководителей государств, подписавших Хельсинкские соглашения 1975 года, пропаганда правозащитных идей, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ.

В 2002 - 2004 годах Алексеева входила в состав Комиссии по правам человека при президенте РФ. Затем до 2012 года являлась членом Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, после чего заявила, что выходит из Совета из-за несогласия с новой процедурой его формирования.

В 2017 году Людмила Алексеева стала лауреатом Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.