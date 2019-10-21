ИА "Ореанда-Новости". Акция пройдёт в столице России 27 октября.

«Географический диктант» впервые был проведён в России с 2014 года. С тех по это стало ежегодной традицией. А в 2017 году традиция вышла за российские рамки и стала всемирной. Акция направлена на то, чтобы проверить географические знания населения в области географии, а также дать участникам как можно больше новой информации. Организатором выступило Русское географическое сообщество.

Мероприятие состоится в Институте естествознания и спортивных технологий МГПУ. Всего будет сорок вопросов, которые будут различаться уровнями сложности, начиная с элементарных фактов и заканчивая сложными вопросами.

Для того чтобы поучаствовать, необходимо зарегистрироваться.

Также после диктанта желающие смогут посетить лекцию «География в Московском городском». На ней преподаватели и студенты МГПУ расскажут о направлениях учёбы в университете и условиях подготовки к ней.

Всего за время проведения в акции поучаствовало примерно 900 тысяч человек.