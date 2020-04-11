ИА «Ореанда-Новости». Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил, что волонтёры могут временно кормить бездомных животных, но для этого им надо будет получить спецпропуск, пишет РИА Новости.



Ранее парламентарий рассказывал, что к нему обратилась жительница столицы по вопросу подкормки бездомных животных в парках, закрытых из-за коронавируса.



Депутат рассказал, что направил соответствующую просьбу в полицию, которая будет учитывать, что волонтёры передвигаются, чтобы покормить животных.